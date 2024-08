Calciomercato Juve | Conceicao nel mirino: il figlio di Sergio tra Adeyemi e Galeno

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sergio Conceicao non è più l'allenatore del Porto, al suo posto sulla panchina del club lusitano c'è Vitor Bruno. Ieri il nuovo tecnico ha festeggiato il primo trofeo, la Supercoppa di Portogallo, grazie a una rimonta incredibile da 3-0 a 3-4 contro lo Sporting Lisbona. Tra gli assenti della partita Francisco Conceicao, figlio dell'ex centrocampista della Lazio, fermato da una lesione muscolare al gluteo sinistro.

Vitor Bruno aspetta il ritorno del suo esterno, come dichiarato in conferenza stampa: "Francisco viene trattato come qualsiasi altro giocatore. Il suo comportamento è stato esemplare. Sempre in uno spirito di reciprocità. È una risorsa per il club, con molta qualità, e continuerà a fare strada". Sul classe 2002 ha messo gli occhi la Juventus, che lo ha inserito in una lista contenente Karim Adeyemi e Wenderson Galeno. La volontà dei bianconeri sarebbe quella di prendere Conceicao in prestito, anche se il presidente dei lusitani André Villas-Boas ha chiuso la porta a uno scenario del genere.