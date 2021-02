Calciomercato, Kabak si trasferisce a Liverpool: era stato accostato anche alla Lazio

Ozan Kabak è pronto a trasferirsi a Liverpool. Gli inglesi, riporta gianlucadimarzio.com, hanno infatti raggiunto l'accordo con lo Schalke 04 per la cessione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, del difensore classe 2000. Il calciatore turco era stato seguito a lungo sia dal Milan, che aveva provato ad acquistarlo nel mercato estivo del 2019 e del 2020, che dall'Inter. Anche in casa Lazio era stato fatto il nome di Kabak nei primi giorni dello scorso settembre, proprio mentre i biancocelesti sembravano in pole-position per Kumbulla.

