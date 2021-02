Calciomercato, D'Amico (agente FIFA): "In campionato lotta serrata. E sulle favorite per la Champions..." - VD

A meno di due ore alla conclusione della sessione invernale di calciomercato, Andrea D'Amico ha fatto un bilancio sulle trattative concluse in quest'ultimo mese. L'agente FIFA, intervenuto ai nostri microfoni, ha spiegato: "Cosa può succedere? Secondo me poco, non è più come gli altri mercati. Questo è un mercato di riparazione, in tutti i sensi. Situazione difficile e società che risentono della congiuntura pandemica. Quindi mercato completamente diverso rispetto alle altre volte. La più rafforzata? Non vedo grandi cambiamenti. Secondo me in campionato ci sarà una lotta serrata fino alla fine, la Juventus deve ancora recuperare la partita contro il Napoli. Sono tutti ancora lì, sarà interessante fino alla fine. Favoriti per Scudetto e Champions? Il Milan è stato un po' la sorpresa di quest'anno, ha saputo dare un equilibrio al suo assetto tecnico e si trova in testa alla classifica. Ma appena ti rilassi un attimo, le altre sono lì dietro. Il Napoli ha una rosa che può farlo competere sia per la Coppa Italia che per lo Scudetto".

