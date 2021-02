Lazio, 'love is in the air'. Pranzo fuori per Inzaghi e la moglie Gaia: "Il mio tutto" - FOTO

Non solo Ciro e Jessica Immobile. Anche Simone Inzaghi e la moglie Gaia hanno approfittato del giorno di riposo per ritagliarsi qualche momento insieme. I due "piccioncini" sono andati a pranzo fuori, come testimonia la foto pubblicata dalla moglie del tecnico della Lazio sul proprio profilo Instagram. La donna ha accompagnato lo scatto con una tenera dedica nei confronti di Simone: "Il mio tutto".