Calciomercato, Keita vicino al ritorno in Spagna: Valencia sulle sue tracce

Dopo anni lontano da casa, Keita Balde potrebbe tornare in Spagna. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona per poi accasarsi alla Lazio, l'attaccante è passato poi al Monaco, con una parentesi anche all'Inter. Dopo quanto di buono mostrato con i biancocelesti, il classe '95 non è riuscito a ripetersi né in Francia né con i nerazzurri e ora una nuova avventura potrebbe attenderlo. Come riporta Footmercato infatti, a Valencia, dove è in corso una rivoluzione, sarebbero interessati al giocatore. Gli spagnoli hanno già salutato Ferran Torres, neo acquisto del Manchester City, e Keita sarebbe il rinforzo perfetto per il loro reparto offensivo. Un'occasione di rilancio in patria per l'ex Lazio.

