Calciomercato, l'ag. di Rashica: "Lazio vicina in passato, oggi non è interessata"

Oggi è il grande obiettivo del Napoli, ma da sempre Milot Rashica piace non poco al connazionale Igli Tare. La Lazio lo sfidò anche nel 2017 quando il kosovaro con nazionalità albanese giocava con il Vitesse, quella sera in Olanda fece due assist. Un interessamento vecchio e confermato dall’agente dell’esterno ’96, Altin Lala, in un’intervista all’emittente del Kosovo KTV: "La Lazio lo avrebbe potuto prendere tempo fa, ora non è tra i club interessati. Tare è un amico e lo apprezzo molto: abbiamo giocato insieme e mi piace molto il lavoro che sta facendo. Al momento però questa amicizia non ha nessun ruolo circa il futuro di Rashica". Destinato infatti ad altre piazze: “Prenderemo una decisione nelle prossime due-tre settimane. La speranza è che il prossimo anno giochi in Champions League, è tutto quello su cui siamo focalizzati. Ci sono alcuni club interessati che giocano regolarmente la competizione e che sarebbero ideali per Milot. Al momento non posso rivelare i nomi, lo farò a tempo debito quando avremo raggiunto un accordo”. Rashica ha un contratto con il Werder Brema fino al 2022, ma è destinato a partire a fine stagione: oltre al Napoli, sul giocatore ci sono Borussia Dortmund, Lipsia e diversi club di Premier League tra cui i campioni d’Europa del Liverpool.

