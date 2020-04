Lazio, Mutu consiglia Hagi Jr: "Vai a Roma, Inzaghi ha costruito una squadra impressionante"

Il nome di Ianis Hagi vicino a quello della Lazio, ancora una volta. Ad accostarlo stavolta è stato Adrian Mutu, stella del calcio romeno che conosce molto bene il figlio del grande Gheorghe. L'ex calciatore di Juve e Fiorentina ha consigliato al trequartista del Genk, in prestito ai Rangers, di tornare in Serie A, magari proprio con la maglia biancoceleste: “Lui mi piace e alla sua età è normale avere degli alti e bassi. Sta sulla buona strada per diventare grande. In Scozia ha giocato buone partite”, ha ammesso ai microfoni di ProSport. Poi ha continuato: “Non so se la Lazio lo stia davvero seguendo, ma è un club importante con un impressionante gioco di squadra. Inzaghi ha fatto qualcosa di incredibile. Sta disputando la miglior stagione dopo 20 anni. Penso che Hagi possa fare bene in biancoceleste. Certo, è difficile emergere ovunque vada, ma per un giovane è importante crescere senza pressione”.

