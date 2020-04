Calciomercato Lazio, Coates: "Pronto a trasferirmi per migliorare..."

Il tema principale in questo momento è la ripresa del campionato, ma il ds Igli Tare lavora già per la Lazio della prossima stagione. Tra i difensori avvicinati alla Lazio c'è Sebastián Coates dello Sporting Lisbona, che a Radio del Sol ha parlato della propria carriera, rispondendo anche a una domanda sulla possibilità di approdare in biancoceleste: "Fin da quando me ne sono andato, la mia idea è stata di tornare al Nacional, poi ci sono dei fattori che non dipendono solo dal giocatore. Dipende anche dall'allenatore che c'è in quel momento, dal consiglio di amministrazione del club. Ho un contratto fino al 2023 con lo Sporting, avrei 32 anni quasi 33 alla scadenza, dipende da molti fattori. Il mio sogno è di finire la carriera a Montevideo perché i miei figli non mi hanno visto giocare con il Nacional".

PISTA LAZIO - "Penso che molte volte la stampa pubblichi cose che noi giocatori non conosciamo nemmeno. Questa cosa è uscita in Portogallo, ma il club e il mio procuratore a me non ne hanno parlato. Può anche essere vero, si sviluppano tanti discorsi intorno ai giocatori, che sono gli ultimi a saperlo".

PRONTO AL TRASFERIMENTO - "Sto molto bene allo Sporting, da quando sono arrivato ho sempre giocato. Il Portogallo è molto simile all'Uruguay, la gente è molto calda e anche il tempo è bello. Il calcio è bello anche per conoscere nuovi luoghi, visitare altre città e se c'è la possibilità di andare in un altro club per migliorare...".

CALCIOMERCATO LAZIO, PROPOSTO JEMERSON

SERIE A, IL PROTOCOLLO PER LA RIPRESA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE