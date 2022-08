Calciomercato, l'allenatore del Trabzonspor: "Mertens è importante, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens lascia Napoli e si dirige in Turchia? Non sarà possibile, o al meno per il momento, vedere l'attaccante belga al fianco dell'ex compagno Hamsik al Trabzonspor. Come riporta Sporx, Abdullah Avci, l'allenatore del club, ha allontanato l'ipotesi in una recente intervista: "Mertens è un giocatore molto importante, ma non pare un profilo accessibile per il club dal punto di vista economico". Negli ultimi giorni si è parlato anche di una possibile permanenza in Italia di Mertens, con i contatti tra la Salernitana e il giocatore che vanno avanti da tempo. Ad oggi, la pista che porterebbe il folletto belga alla Lazio sembrerebbe essersi sempre più raffreddata.