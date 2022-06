Calciomercato, l’Empoli riscatta Vicario dal Cagliari: le cifre dell’affare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

L'Empoli ha chiuso l'accordo con il Cagliari per il riscatto di Guglielmo Vicario. Il portiere rivelazione di questa Serie A, finito nel mirino di tanti club italiani, è diventato a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Al club sardo andranno 9 milioni e non 10 come era stato concordato in estate. Adesso Corsi può guardarsi intorno e decidere di monetizzare con la cessione del suo estremo difensore o tenerlo almeno un altro anno in squadra.