Calciomercato, Lazio a quota 4 acquisti: Juve e big inglesi ancora al palo

La Lazio ha già messo a segno quattro acquisti nel calciomercato in corso. Manca l'ufficializzazione causa indice di liquidità, ma i giocatori sono già a disposizione di Sarri nel ritiro di Auronzo di Cadore. Chi invece è ancora al palo è la Juventus, che ha riscattato McKennie lo scorso marzo e dall'inizio della sessione non ha concluso nessun acquisto. Stesso discorso in Serie A per Napoli, Sampdoria e Sassuolo, in Ligue 1 per Saint-Etienne e Lorient, in Bundesliga per il Friburgo. Sorprendente invece che nella categoria dei club con zero nuovi innesti ci siano in Premier League (il campionato più ricco) Chelsea, Manchester City, Tottenham, Everton e Newcastle. È vero che siamo ancora al 20 luglio, ma la presenza di alcune big è assolutamente originale.

