Calciomercato Lazio | Abbate: "James Rodriguez è stato offerto, non escludo che..."

© foto di J.M.Colomo

Questa mattina in ottica Lazio è iniziato a circolare il nome di James Rodriguez. Il trequartista colombiano è reduce da una grande Copa America - dove è arrivato fino alla finale - e negli scorsi giorni ha deciso di rescindere il proprio contratto con il San Paolo con il sogno di far ritorno in Europa all'età di 33 anni. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate, ha fatto il punto sul possibile approdo dell'ex Real Madrid:

"Un nome che potrebbe accendere davvero l’entusiasmo della piazza ed aggiungere qualità alla trequarti campo è James Rodriguez. Si è rilanciato nella Copa America, si è liberato dal San Paolo, è stato offerto da intermediari, è comunque una notizia importante al netto di quello che accadrà. Immagino ci siano riflessioni in corso, è stato proposto a più squadre, anche a Napoli, Betis e Porto. Molti giocatori sono stati scartati per l’età, vedi Bonaventura, possibile che sarà fatto lo stesso con lui. Vedremo. Io lo prenderei subito. Immaginavo che la campagna acquisti di questa stagione sarebbe stata questa, con il rischio di un ridimensionamento tecnico. Detto ciò, dopo questa prima fase, ora serve l’arrivo di un giocatore di nome, di qualità, navigato e di personalità. Secondo me uno così, ad una squadra come la Lazio, può far fare il salto".