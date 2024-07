Calciomercato Lazio | Il Messaggero: "Proposto James Rodriguez"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Valutazioni in corso in casa Lazio per quanto riguarda il mercato in entrata. Un esterno, un trequartista, una punta o un esterno offensivo. Dubbi su chi puntare per puntellare la rosa a disposizione di Baroni. Suggestione dell'ultima ora per i biancocelesti. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, James Rodriguez sarebbe stato proposto da alcuni intermediari alla Lazio, oltre che al Real Betis e al Porto. Dopo aver rescisso il suo contratto con il San Paolo, il fantasista ex Real Madrid e Bayern Monaco vuole tornare in Europa. Nel curriculum ha aggiunto una Copa America persa in finale con l'Argentina, ma disputata da assoluto protagonista con 5 assist e un gol. I numeri e la classe non gli sono mai mancati, resta da valutare l'integrità fisica e la continuità di rendimento. E' stato proposto, la Lazio valuta: potrebbe essere il colpo a parametro zero per aumentare l'entusiasmo e riconquistare la piazza.