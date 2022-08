Calciomercato Lazio, Acerbi sempre più vicino all'Inter: incontro tra agente e nerazzurri

Fonte: Gianlucadimarzio.com

Francesco Acerbi si allontana da Roma e si avvicina a Milano. Il difensore è pronto a lasciare la Lazio per riabbracciare mister Inzaghi e Correa all'Inter. In questi minuti la trattativa (prestito con diritto di riscatto) che porterebbe il classe '88 a vestire nerazzurro è entrata nel vivo: come riporta Gianlucadimarzio.com, l'agente del giocatore, Federico Pastorello, è nella sede del club meneghino per incontrare la dirigenza e cercare chiudere l'affare nel minor tempo possibile.