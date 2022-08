Calciomercato Lazio, Acerbi si avvicina all’Inter: i dettagli della trattativa

TUTTOmercatoWEB.com

Francesco Acerbi è sempre più vicino a lasciare la Lazio. Il difensore potrebbe infatti riabbracciare mister Inzaghi all'Inter. Come riporta Damiano Er Faina infatti la società nerazzurra he messo sul piatto un prestito oneroso di 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 3 milioni. Offerta che ancora non soddisfa il presidente Lotito che vorrebbe l'obbligo di riscatto a 5 milioni, anche vincolato a qualche obiettivo di squadra, pagabili in 5 anni.