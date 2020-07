Calciomercato Lazio, Alessandro Rossi a un passo dalla Viterbese: i dettagli

Alessandro Rossi a un passo dalla Viterbese. Il giocatore, riporta cuorigialloblu.com, avrebbe detto già sì, mentre il club non vede l'ora di mettere tutto nero su bianco appena sarà possibile procedere con i tesseramenti. La trattativa con la Lazio per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante sembra essere ormai alla stretta finale. Si profila un vero ritorno a casa per il classe '97, reduce dall'esperienza in prestito nella Juve Stabia. Tra i gialloblù Rossi ritroverà Tounkara, altro ex Primavera biancoceleste.

