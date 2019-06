Calciomercato Lazio, anche Borussia Dortmund e Cina su Mandzukic

CALCIOMERCATO LAZIO - In attesa dell'apertura ufficiale della sessione estiva del calciomercato, avverrà il 1 luglio, tutti i club sono già al lavoro per trovare i rinforzi giusti. La Lazio non fa eccezione ed è probabile che aggiungerà parecchie pedine allo scacchiere di Simone Inzaghi. I tifosi sognano un grande colpo e nella giornata di ieri è rimbalzata la notizia dell'interesse dei capitolini per Mario Mandzukic. Il croato non rientra nei piani di Sarri e potrebbe lasciare la Juventus. La voce proveniente dalla Bosnia al momento non ha trovato conferma, ma i sostenitori biancocelesti sognano che il gigante possa affiancare Immobile nella prossima stagione. Non sarà semplice per una serie di ragioni (guadagna 4.5 milioni l'anno, ndr), ma non solo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il giocatore è finito sul taccuino di più di un club. Il Borussia Dortmund, in particolare, si sarebbe mosso per portare il 33enne in Germania. Non è finita qui perché anche in Cina più di una squadra ha sondato il terreno per portare il calciatore in Oriente. Le proposte milionarie cinesi potrebbero far vacillare l'attaccante che deve decidere del proprio futuro. Quale sarà il futuro di Mandzukic?

TERREMOTO A ROMA, GLI AGGIORNAMENTI

JONY-LAZIO, E' FATTA

TORNA ALLA HOMEPAGE