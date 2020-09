Calciomercato Lazio, anche il Pescara sulle tracce di Maistro

CALCIOMERCATO LAZIO - Fabio Maistro è a caccia di un nuovo club. Il calciatore, di proprietà della Lazio e in prestito alla Salernitana, non proseguirà la sua avventura all'Arechi. Il progetto di gioco del neotecnico Castori, infatti, non combacia con le caratteristiche del centrocampista che sembra destinato a cercare fortuna altrove. L'ottima stagione appena conclusasi lo ha visto affermarsi con la maglia granata e ha attirato le attenzioni di molti club. La Lazio attende e ha ricevuto molte richieste per lui che potrebbe finire anche in qualche operazione di mercato (in particolare in quelle con Spal e Verona per Fares e Kumbulla, ndr). Per il giocatore dell'Under21 ha bussato anche il Pescara che avrebbe chiesto il calciatore in prestito. Lotito ha preso tempo e nelle prossime settimane scioglierà l'arcano. Le offerte non mancano, società ed entourage del giocatore sceglieranno la soluzione migliore per lui.