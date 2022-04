Calciomercato Lazio, André Anderson è volato in Brasile: giocherà nel San Paolo

Fonte: Lalaziosiamonoi

CALCIOMERCATO LAZIO - Da una settimana non si vedeva dalle parti di Formello. Adesso è arrivata la verità. André Anderson è volato in Brasile per iniziare una nuova avventura. Il classe 1999, rientrato alla Lazio a giugno dal prestito alla Salernitana e impiegato da Sarri solo quattro volte in stagione, ha trovato l'accordo con un nuovo club. L'italo-brasiliano vestirà la maglia del San Paolo e, da qualche giorno, si sta già allenando con la sua nuova squadra. Non c'è ancora nessuna ufficialità, ma l'accordo è arrivato negli ultimi giorni di calciomercato in Brasile che chiude il prossimo 12 aprile. Dovrebbe trattarsi di un prestito annuale con la società paulista che pagherà l'ingaggio del giovane calciatore. Si attendono solo i comunicati ufficiali dei due club coinvolti.

Pubblicato il 9/04