Calciomercato Lazio | As sicuro: "Contatto con il Venezia per un giocatore"

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Venezia sta provando a salvarsi. Nonostante un digiuno di vittorie che dura da dicembre, i lagunari hanno collezionato una serie di pareggi fermando anche Lazio e Napoli nelle ultime settimane. Tra i giocatori che si sono più messi in luce tra gli arancioneroverdi c'è sicuramente Kike Perez. Il centrocampista è arrivato a gennaio in Italia dal Valladolid e ha firmato un contratto fino al 2027.

Il giocatore sta piacendo molto in Spagna e As gli ha dedicato un articolo in cui elogia i suoi numeri e le sue qualità. Non solo, l'edizione online del quotidiano iberico parla anche di calciomercato. Secondo As il calciatore sarebbe nel mirino del Betis che lo seguiva già quando il calciatore militava in Liga. Non è finita qui, perché i media sono sicuri che anche la Lazio abbia manifestato interesse per lui. Ci sarebbe stato addirittura un contatto dopo l'ottima prestazione del 22 febbraio al Penzo proprio contro le aquile.

