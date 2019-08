Calciomercato Lazio, Badelj ai saluti: ma il nuovo vice Leiva è già in casa

CALCIOMERCATO LAZIO - Per Milan Badelj alla Fiorentina è questione di ore. Il croato farà ritorno nel suo vecchio club, lasciando la Lazio priva di un vice Leiva. Almeno apparentemente. I biancocelesti potrebbero anche scegliere di non tornare sul mercato, valorizzando i “prodotti di casa”. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, Simone Inzaghi ha già in mente il suo regista di riserva e ieri gli ha fatto indossare la fascia di capitano. Si tratta di Danilo Cataldi. Il centrocampista romano nasce mezzala ma negli ultimi anni ha studiato da mediano. Danilo è cresciuto, ha raggiunto una maturità tale da permettergli di cambiare il suo modo di giocare grazie all'esperienza accumulata in queste stagioni. Le sue parole di ieri lo confermano, così come le sue prestazioni in crescendo. Ecco perché la Lazio sarebbe pronta a puntare su di lui, dando fiducia a Berisha e Andrè Anderson nel ruolo di mezzali di scorta.

IL VERTICE DI MERCATO - Ieri dopo la partita è andato in scena un vertice di mercato tra Inzaghi, il ds Tare e Peruzzi. In caso di partenza di Milinkovic, la Lazio punterà un centrocampista, altrimenti il pacchetto in mediana resterà com'è. Yazici, comunque, è stato mollato: troppi i 25 milioni richiesti dal Trabzonspor, che ha giocato al rialzo. Nei giorni scorsi si è fatto il nome di Milivojevic, ma l'impressione è che il club punti un profilo non ancora trapelato dalle segrete stanze di Formello. Si tratta di una mezzala, perché tutto resta legato a Sergej. Badelj non dovrebbe essere rimpiazzato, il nuovo vice Leiva potrebbe essere Danilo Cataldi.

