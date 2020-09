Calciomercato Lazio, Baiocchini: “Prestito con diritto di riscatto per Hoedt”

La Lazio spinge per riportare Wesley Hoedt a Formello. Trattativa in piedi con il Southampton, si cerca l'accordo su cifre e formule. I Saints chiedono sono disponibili al prestito, ma chiedono circa 7-7,5 milioni e l'obbligo di riscatto. La Lazio, dal canto suo, preme per ottenere il diritto di riscatto e abbassare il prezzo d'acquisto intorno ai cinque milioni. La conferma arriva da Manuele Baiocchini che, su Twitter, scrive: "Lazio avanti per Hoedt. I biancocelesti lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Il Southampton spinge sull'obbligo. Si tratta". L'esperto di mercato di SkySport, insomma, conferma che è l'olandese il giocatore più vicino per rimpolpare la retroguardia a disposizione d'Inzaghi. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori sviluppi.

