FORMELLO - Lazio, Milinkovic e Luis Alberto ok. Fares fa anche le prove

FORMELLO - Secondo allenamento a Formello per Fares. Il franco-algerino, in attesa dell’ufficialità, accelera in gruppo e partecipa anche alle prove tattiche della mattina. La seduta scatta alle 10: per l’ex Spal riscaldamento coi nuovi compagni, breve esercitazioni differenziate mentre la rosa svolge il lavoro di forza, poi di nuovo aggregato per i test anti-Cagliari. Escluso dalla partitella a tre colori, così come Patric. Simone Inzaghi lo alterna sulla fascia sinistra a Marusic, schierato dalla parte opposta a Lazzari. Sembra proprio sull’out mancino l’unico dubbio di formazione del tecnico: il montenegrino è in vantaggio sulla candidatura di Fares e di Lukaku, titolare sabato scorso con il Benevento. In difesa Vavro (pubalgia) e Luiz Felipe (forte contusione alla caviglia destra) sono ai box, in difesa è scontato il nome di Patric per completare la linea con Acerbi e Radu. Anche perché Bastos, inserito nella lista dei calciatori in uscita, stamattina non si è visto sul campo. La cessione dell’angolano potrebbe arrivare a breve.

SCELTE. A centrocampo, con il rientro di Milinkovic e Luis Alberto (già rientrati da ieri pomeriggio), il reparto è fatto: il Sergente e il Mago ai lati di Leiva, che contro il Benevento ha messo altri minuti nelle gambe dopo la riabilitazione estiva. Escalante e Cataldi (ristabilito dal problema alla caviglia) sono le due alternative in panchina. Davanti Correa con Immobile. Caicedo si sta allenando regolarmente, Muriqi invece è risultato positivo al covid e avrà bisogno di un po’ di tempo per iniziare la sua avventura in biancoceleste. Stava recuperando comunque da uno stiramento muscolare rimediato in estate con il Fenerbahce.