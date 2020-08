Calciomercato Lazio, Baki (dirigente Fenerbahce): "Cessione Muriqi? Cosa che non esiste"

C'è sempre più mistero intorno alla trattativa che dovrebbe portare Vedat Muriqi alla Lazio. Se ieri i media turchi avevano dato l'affare per concluso, con tanto di firma sul contratto con la Lazio dell'attaccante, a smorzare gli entusiasmi arrivano le dichiarazioni di Selahattin Baki, membro del board del Fenerbahce, che manda un messaggio chiaro ai microfoni dei giornalisti turchi in occasione della presentazioni dei calendari del nuovo campionato: "Riguardo alla questione Muriqi non ci sono novità rilevanti, abbiamo emesso un comunicato nei giorni scorsi e resta valido. Se le nostre richieste dovessero essere soddisfatte, allora Vedat andrà via e noi prenderemo un altro attaccante". Poi, ai taccuini di A Spor, ha rilanciato: "Non siamo un club che ha necessità di vendere, siamo una società grande e forte. Se poi dovesse arrivare un'offerta allettante, la prenderemo in considerazione. Ma al momento la cessione di Muriqi è qualcosa che non esiste". Parole che sorprendono, soprattutto in considerazione del fatto che - come riportato da tutti i media sportivi turchi - stasera è previsto lo sbarco a Istanbul di Enner Valencia, di mestiere attaccante, in procinto di firmare con il Fenerbahce. Dopo l'acquisto di Thiam, Valencia andrebbe a completare il reparto offensivo dei gialloblu e a sostituire, di fatto, Muriqi che ha già da settimane l'accordo con la Lazio e aspetta solo il via libera per lasciare il Fenerbahce e approdare in biancoceleste.

