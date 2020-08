AURONZO GIORNO 2 - Lazio, 3-5-2 e novità: Jony ancora mezz'ala, Escalante regista - FT&VD

DIRETTA LIVE - PREMERE F5 PER AGGIORNARE

18.10 - Seduta terminata con una simpatica foto dei calciatori vincitori della partitella

17.45 - Va in scena la partitella a metà campo. Scelta la porzione di terreno verso le tribune. Applausi da parte del pubblico. Queste le formazioni:

Fratinati: Guerrieri; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Lukaku; Djavan, Immobile

Non fratinati: Strakosha; Armini, Vavro, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic, Badelj, Jony, Kiyine; André Anderson, Caicedo

Almeno per i primi dieci minuti vige la regola dei tre tocchi. Jony confermato come mezz'ala, mentre Escalante viene quindi testato per la prima volta da regista.

10' - Gol proprio allo scadere del raddoppio. Sgroppata di Milinkovic sulla destra, cross per André Anderson che in spaccata serve Caicedo che riesce di esterno a metterla dentro. 0-2. Gol quindi di Badelj e Caicedo.

8' - Cross di Luis Alberto, sponda di testa di Parolo e Acerbi da due passi, ma di destro, calcia alto

7' - Sgroppata di Lazzari, palla al centro per Djavan Anderson e grande parata di Strakosha. Il pubblico regala al portiere una vera e propria ovazione

6' - Milinkovic lancia Caicedo in profondità, grande scatto di Bastos che chiude l'attaccante con una finta. Applausi dal pubblico

5' - Palla in verticale di Luis Alberto per Immobile che cerca Djavan Anderson al centro dell'area, bravo Luiz Felipe in anticipo

3' - Buona incursione di Kiyine che si accentra e calcia col destro, palla che a giro finisce fuori di poco alla sinistra di Adamonis

2' - Errore di Adamonis in uscita, al quale Inzaghi ha spiegato cosa fare sotto pressione, e gol di Badelj. Primo gol del ritiro nelle partitelle. Fratinati 0 - Non fratinati 1

0' - Adamonis sostituisce Guerrieri nei fratinati

SECONDO TEMPO (tocco libero)

10' - Immobile da due passi da Strakosha calcia alto col sinistro e si dispera. Fine primo tempo. Cambio campo

10' - Buona verticalizzazione di Milinkovic per André Anderson che preferisce il tiro al passaggio di ritorno venendo così chiuso

8' - Luis Alberto e Milinkovic, avversari, stanno dando spettacolo tecnico fra agganci e visione di gioco superiore

7' - Bella sgroppata di Kiyine sulla sinistra, palla forte al centro, André Anderson non arriva a porta vuota

6' - Destro di Immobile chiuso da Vavro

PRIMO TEMPO

17.15 - Esercitazione terminata. Adesso la rosa è divisa in tre per un esercizio sui 50 metri. Presenti quattro porticine erette con i pali. Il programma ricalca quello del primo giorno, tanto lavoro sul pressing. Una delle tre squadre, la blu, fa un lavoro di sponda. Fratinati e non fratinati devono, con sei passaggi, arrivare a dare il pallone obbligatoriamente a Luis Alberto, vero playmaker. A quel punto la squadra fa 1 punto, e può andare a cercare l'attaccante, al momento Caicedo. Se riescono a trovare la sponda un altro punto e la possibilità di calciare nelle porticine.

17.01 - Rosa divisa in due gruppi. I quattro portieri sono regolarmente al lavoro su Grigioni. Per i calciatori quattro blocchi da due minuti, messa in moto atletica con pallone alla ricerca degli spazi. Si gioca rasoterra e a un tocco

16.59 - Inzaghi tiene a rapporto la squadra per spiegare il lavoro pomeridiano. Presente tutta la rosa eccezion fatta per Leiva, che ha continuato il suo lavoro differenziato, e Cataldi. Acerbi ed Escalante, protagonisti del test di Gacon in mattinata, sono regolarmente in gruppo.

16.48 - Tutto pronto per la ripresa degli allenamenti. Inzaghi a colloquio con Cecchi. Farris sistema sul campo aste e cinesini e controlla che il campo sia bagnato a dovere. In campo c'è anche Marco Parolo che da una decina di minuti è a colloquio con Ripert. Il centrocampista ha una fasciatura al polpaccio destro. Continua il suo lavoro differenziato sul campo adiacente al principale Lucas Leiva. Per il brasiliano cambi di direzione con Fonte.

AURONZO DI CADORE - Termina con un bagno la seduta mattutina del secondo giorno di lavoro della Lazio. Tanta corsa nel bosco, con il gruppo diviso in tre parti, successivamente a una serie di esercizi propriocettivi volti a prevenire infortuni e aumentare elasticità e resistenza. Appuntamento alle ore 17 per la pomeridiana.

11.00 - La Lazio fa ritorno verso lo stadio Zandegiacomo. Alcuni calciatori scendono però la collina per l'immersione. C'è chi preferisce ugualmente sfruttare il l'acqua fredda ma nelle vasche di ghiaccio poste a bordocampo

10.53 - Il lavoro al Lago consta di una rosa divisa in tre gruppi per delle ripetute lungo la sponda andata e ritorno. Gruppi che vengono guidati da Inzaghi, Farris e Ripert in bicicletta

10.22 - Mentre i portieri restano con Grigioni sul campo, il resto della rosa si è recato al Lago di Santa Caterina per un lavoro atletico. Staff tecnico, Inzaghi compreso, in bici. Sul terreno di gioco anche Jordan Lukaku che non si è unito ai compagni. Il belga ha iniziato un lavoro atletico differenziato correndo intorno al campo.

10.15 - Terza fase del riscaldamento propriocettivo: in equilibrio sui teli elastici ci si scambia il pallone al volo

10.10 - Prosegue la fase di riscaldamento della Lazio. Salti fra gli ostacoli, cambi di direzione fra i cinesini. Sono pronte le biciclette per la corsa al Lago. I portieri intanto hanno iniziato ad intensificare il loro lavoro fra le sagome gonfiabili

10.03 - Il primo lavoro del giorno è di natura propriocettiva. Si lavora sulla prevenzione degli infortuni e sul rinforzo e l'elasticità delle articolazioni inferiori restando in equilibrio sui cuscini colorati appositi

10.00 - Simone Inzaghi e il suo staff stanno spiegando, sul campo adiacente al principale, il lavoro della mattinata. Grigioni ha intanto iniziato il lavoro con i portieri. Strakosha, Guerrieri, Adamonis e Alia sono tutti presenti. Iniziale fase di riscaldamento con prese basse.

9.54 - Acerbi conclude il test alla grande, completandolo fra le ovazioni dei compagni e i complimenti di Ripert. Escalante si è fermato prima.

9.36 - Inzaghi è a colloquio con Farris. Intanto primi tifosi già all'interno. All'esterno piccola fila per comprare i biglietti invenduti ed assistere all'allenamento

9.32 - Acerbi ed Escalante hanno iniziato un lavoro specifico con Fonte e Ripert: test di Gacon che gli altri calciatori hanno svolto a Formello prima della partenza per il ritiro. Corsa blanda cronometrata, al momento, sui 200 metri.

AURONZO DI CADORE - Secondo giorno di lavoro per la Lazio all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. I biancocelesti hanno iniziato a raggiungere lo Zandegiacomo intorno alle 9.00. In campo già Acerbi ed Escalante. Lucas Leiva è invece giunto in compagnia di Luis Alberto. Sul campo sistemati KeeperDummy e deviatori di traiettoria per i portieri, cinesini e ostacoli per il resto della rosa.