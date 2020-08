AURONZO GIORNO 2 - Lazio, il bagno nelle acque gelide - FOTO&VIDEO

AURONZO DI CADORE - Bagno nel Lago di Santa Caterina per una parte della rosa biancoceleste. Acqua come sempre fra i 16 e i 18 °C, ottimale in un'immersione parziale di 5 minuti per svolgere un'azione antiinfiammatoria. Siparietto fra Bastos e Falbo, atti a tenersi ancorati a vicenda. Distanziamento rispettato dai tifosi presenti, come in occasione della corsa. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO