Calciomercato Lazio, Bargiggia: "Opzione Napoli per Acerbi, solo se..."

La Lazio sta rinnovando il proprio pacchetto difensivo. In questa finestra di mercato è stato acquistato Gila, si sta chiudendo per Casale e la trattativa con Romagnoli è in stato avanzato, anche se per il momento in stand-by. Considerando anche il rinnovo di Patric fino al 2027, i biancocelesti devono indubbiamente cedere qualcuno. Dopo Vavro, potrebbe essere il turno di Acerbi. Il centrale non è in buoni rapporti con la tifoseria e a febbraio compirà 35 anni. Si era parlato di un interessamento da parte del Milan, ma niente di concreto. Secondo Paolo Bargiggia l'ex Sassuolo potrebbe essere l'occasione per una squadra di Serie A. Su Twitter l'esperto di mercato ha scritto: "In caso di cessione di Koulibaly, nel mazzo delle possibili alternative per il Napoli c'è anche un'ipotesi italiana che porta ad Acerbi in rottura con Sarri alla Lazio. Acerbi è mancino quindi potrebbe solo fare il titolare e non il quarto difensore".