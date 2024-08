Calciomercato Lazio | Baroni è soddisfatto della rosa? La risposta del tecnico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa, a Baroni è stato chiesto di esprimersi anche sul calciomercato. Il tecnico, dunque, ha spiegato il suo punto di vista, sottolineando la propria soddisfazione nei confronti della rosa biancoceleste attuale. Ecco le sue parole: "Io lavoro per migliorare la rosa, per lavorare con i ragazzi che ho a disposizione. Uno dei primi obiettivi è valorizzare la rosa e i singoli giocatori. Non guardo numeri, sono concentrato sul campo. Da questo punto di vista la mia attenzione è massimale sulla valorizzazione della squadra. Se mi chiedete se sono contento della rosa, sì, lo sono. Ho dei giocatori con cui dobbiamo migliorare l'individualità e il senso di squadra. Sono in una piazza prestigiosa. Devo pensare a questo, me lo chiedono i tifosi, la gente e la società. La nostra attenzione è lavorare su chi abbiamo (...) La strada è quella giusta".

