Calciomercato Lazio, Basic verso la Croazia: si continua a trattare

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra gli esuberi da piazzare, oltre ad Akpa Akpro e Andre Anderson, c'è Basic. Il Croato non rientra più nei piani del club e si stanno cercando soluzioni per potergli permettere di trovare una nuova destinazione nei campionati in cui il calciomercato è ancora aperto. Come riportato da Gianluca di Marzio, l'Hajduk Spalato lo ha messo nel mirino (in Croazia la data di chiusura del mercato è mercoledì). Attualmente la trattativa per Basic va avanti ma la Lazio deve contribuire al pagamento dell'ingaggio per il prestito secco.