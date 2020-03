Calciomercato Lazio, Colasanto: "Tare e Lotito insieme sono spettacolari"

Mentre si sta cercando di capire se e come proseguirà la lotta scudetto con la Juventus, la Lazio guarda già al prossimo campionato. Almeno sul piano del calciomercato. A prescindere da come andranno le cose, i biancocelesti sono abbastanza sicuri disputare la Champions League. Ergo, servono rinforzi di livello, come ribadito dall'agente Fifa Filippo Colasanto ai microfoni di Radio Centro Suono: “La Lazio l’anno prossimo giocherà sicuramente la Champions League, al di là di quella che sarà la formula adottata per terminare il campionato. Dunque andranno inseriti in rosa dei prospetti di valore internazionale. Un nome interessante potrebbe essere quello di Lovren, difensore che potrebbe lasciare il Liverpool, anche se non sarà facile cercare di limargli l'ingaggio. Affiancarlo ad Acerbi rappresenterebbe un salto di qualità importante alla difesa. Poi si parla anche di Giroud, che probabilmente non avrà l’impatto del croato, ma che gioca nel Chelsea da anni e ha accumulato una certa esperienza internazionale. Tare è un professionista, insieme a Lotito forma connubio spettacolare: sono convinto che sapranno dove mettere le mani".

CALCIOMERCATO LAZIO, CERCASI RINFORZI

LA LAZIO TORNA IN CAMPO, GHIRELLI: "NON SONO D'ACCORDO"

TORNA ALLA HOMEPAGE