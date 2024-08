Calciomercato Lazio | Colpo per la Primavera: è il fratello di...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpo last minute per la Primavera della Lazio. Come raccolto dalla nostra redazione, il club capitolino è in chiusura per Ricardo Bordon, fratello di Filipe (pilastro della squadra di Sanderra). E' un classe 2006 molto duttile che può giocare da difensore centrale ma anche da centrocampista proprio come il fratello. Trattativa ai dettagli: il ragazzo arriva a titolo definitivo dal Cruzeiro con un contratto annuale. Il calciatore è a Formello con il padre e il procuratore per firmare. Bordon ha già salutato tramite i social il club brasiliano nel quale ha militato: "Un altro ciclo completato! Grazie prima di tutto a Dio e a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Due anni in cui ho imparato molte cose e che porterò sempre nella mia vita. Grazie mille Cruzeiro. Un onore di indossare questa maglia".

