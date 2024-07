Calciomercato Lazio | Como, Suwarso: "Depay, Laurienté e Martial: vi spiego"

Il Como è scatenato sul mercato. Dopo Reina, Belotti e Alberto Moreno, oltre a Varane in dirittura d'arrivo, negli ultimi giorni si è parlato di un interesse per Depay, Martial e Laurienté, tutti e tre giocatori accostati alla Lazio. A fare chiarezza sulle prossime mosse è intervenuto il rappresentante ufficialità della proprietà Mirwan Suwarso ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Ecco cosa ha detto: "Con Depay abbiamo parlato prima dell'Europeo, ma era un'alternativa a Belotti. Vogliamo avere una colonna italiana. Con Martial e Laurienté non abbiamo mai parlato".