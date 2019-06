Calciomercato Lazio, concorrenza per Dorukhan: l'Inter presenta un'offerta

Si è parlato di Dorukhan Tokoz come nome possibile in ottica mercato Lazio. Il centrocampista difensivo del Besiktas potrebbe essere il perfetto sostituto di Badelj, pronto a lasciare la Capitale. Il classe 1996, però, ha altri pretendenti. Come sottolinea il portale turco Milligazete.com, l'Inter avrebbe effettuato un balzo in avanti per accaparrarselo. Antonio Conte lo ha richiesto, nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero messo sul piatto un'offerta da 12 milioni. La Lazio, se volesse portare a Roma Tokoz, dovrebbe vedersela con il club di Milano.

LAZIO, PEDRO NETO APRE AL BENFICA

LAZIO, BIELSA VUOLE CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE