Calciomercato Lazio, da Kiyine a Di Gennaro: ecco il destino degli esuberi

CALCIOMERCATO LAZIO - Riza Durmisi riparte dalla Salernitana. L'esterno danese si è deciso e ha accettato di scendere di categoria. In Campania cercherà di rilanciarsi dopo un anno e mezzo difficili e senza particolari lampi. Sarà compito di Castori provare a rilanciarlo e portarlo a rendere come aveva fatto in Liga con la maglia del Betis. L'ex numero 14 potrebbe essere seguito da Sofian Kiyine che potrebbe fare ritorno all'Arechi. L'ex Chievo spera sempre in una chiamata dalla Serie A, ma alla fine potrebbe decidere di tornare a Salerno. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe essere in Serie B anche il futuro di Davide Di Gennaro. L'ex Cagliari è stato richiesto da Spal e Pisa. Cerca sistemazione anche Djavan Anderson dopo il no al Crotone. Per lui hanno effettuato qualche timido sondaggio club austriaci e olandesi, ma senza affondare. Restano da piazzare anche Minala, Bari e Abukar, mentre per ora è stato reintegrato Vavro, ma molto dipenderà da Luiz Felipe.

