Calciomercato Lazio, da Milinkovic a Joao Mario: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha chiuso oggi il ritiro di Auronzo di Cadore, ma il calciomercato continua a ritmo serrato. Al centro dell'attenzione c'è sempre Sergej Milinkovic Savic. Il serbo non è in vendita, ma davanti a un'offerta irrinunciabile lascerebbe i biancocelesti. L'offerta preparata dal Manchester United al momento non convince del tutto. I 75 milioni di quota fissa più 15 di bonus potrebbero non bastare. Lotito vorrebbe che i 15 di bonus fossero tutti facilmente raggiungibili per far arrivare a 90 la cifra incassata per il centrocampista. Discorsi comunque rimandati perché prima gli inglesi devono cedere Paul Pogba al Real Madrid. Gli spagnoli hanno perso in amichevole per 7-3 contro l'Atletico e potrebbero decidere di tornare prepotentemente sul mercato magari regalando il francese a Zidane.

YAZICI E NON SOLO - In casa Lazio, intanto, si lavora per portare a Roma Yusuf Yazici. Il turco è il prescelto per rinforzare la linea mediana a prescindere dalla partenza di Sergej. Il Trabzonspor non vuole fare sconti per il classe 1997 e chiede 20 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Il giocatore ha dato la priorità alla Lazio rispetto al Lille e oggi non sarà in campo nell'amichevole contro il Parma per un piccolo problema fisico. Verità o segnale di una trattativa vicino alla chiusura? Le prossime ore diranno il tutto. Il turco non sarà l'unico eventuale colpo a centrocampo dove è stato proposto anche Joao Mario. Il giocatore dell'Inter, però, ricopre un ruolo già coperto nella rosa biancoceleste che è alla ricerca di un mediano puro. L'offerta è stata rispedita al mittente e sul portoghese ci sono Monaco, Wolverhampton e Brighton. Oltre a Yazici, i nomi sul taccuino sono sempre gli stessi. Si va da Szoboszlai, che ha esordito con il Salisburgo, a Tonali, ma anche Samassekou, Berge e Maier. Attenzione a un eventuale mister x dal nome sconosciuto che potrebbe arrivare tramite Jorge Mendes.

GLI ALTRI AFFARI - Il super procuratore portoghese è al lavoro per le cessioni di Pedro Neto, Bruno Jordao e Fortuna Wallace. I due lusitani sembrano destinati al Monaco, mentre il brasiliano va verso il Wolverhampton. Felipe Caicedo è sempre più vicino al rinnovo con la Lazio. Restano da definire cifre e durata del nuovo contratto, ma l'idea di entrambe le parti è quella di proseguire insieme. Infine una curiosità firmata Federico Pastorello. L'agente ha parlato in una lunga intervista e ha definito la cessione di Lichsteiner alla Juventus come l'affare più soddisfacente della sua carriera. E se lo dice lui c'è da credergli.

