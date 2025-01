Calciomercato Lazio, da Napoli: "Il club ha rifiutato l'offerta di Lotito per Ngonge"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sono giornate caotiche quelle che precedono il gong finale con cui si concluderà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. La Lazio, in particolare, è al lavoro su più tavoli, con la pista Casadei che, a suon di rilanci e ribaltoni, si è presa le maggiori attenzioni fino a questo momento. È probabilmente passato in sordina il tentativo del club per Ngonge. Ne parla il giornalista azzurro Ciro Troise sul proprio profilo X: “La Lazio ha offerto 1 milione per il prestito e 14 per il diritto di riscatto a giugno 2026 per Ngonge, il Napoli rifiuta, non sono previste operazioni in uscita entro lunedì sera eccetto Rafa Marin che andrà in prestito oneroso se e quando il Napoli porterà a casa un rinforzo in difesa”.

