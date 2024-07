Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Ecco lo stipendio di Felipe Anderson al Palmeiras"

CALCIOMERCATO LAZIO - Felipe Anderson ha scelto di tornare in Brasile. Il calciatore ha esordito con il Palmeiras ed è pronto a giocare in Copa Libertadores, Mondiale per Club e spera di riconquistare la convocazione nella Selecao in vista del Mondiale del 2026. In patria emergono anche i dettagli sul contratto firmato dall'ex numero 7 biancoceleste. La parte fissa è di 2.4 milioni di euro a stagione a cui si aggiungono ricchi bonus che gli faranno superare i 3 milioni di euro a stagione.