Calciomercato Lazio | Dal Portogallo: "È sfida con lo Sporting per un attaccante"

CALCIOMERCATO - Fotis Ioannidis è uno dei nomi che nei mesi scorsi è stato accostato alla Lazio e se inizialmente la società non ha mai affondato il colpo per l’attaccante greco, ora sembrerebbe essersi ribaltata la situazione. A riportare di un interesse forte nei confronti del giocatore del Panathinaikos sono i media portoghesi che avrebbero dedicato buona parte della trasmissione sportiva “Record on the Hour”, su Now, all’argomento.

La sfida è tra i capitolini e lo Sporting Lisbona, i tentativi fatti dal Bologna e dall'Ipswich si sono rivelati vani. Inoltre, A Bola riferisce anche che il ventiquattrenne sta iniziando a mostrare “insofferenza” di fronte alla situazione, “combattuto tra la fedeltà al Panathinaikos e la tentazione di partire per campionati migliori con un contratto migliore”.

