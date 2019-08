Calciomercato Lazio, dal sogno Milinkovic per l'Inter a Wallace: il punto di oggi

Il calciomercato della Lazio vive in un limbo tra cessioni impellenti e acquisti che al momento restano solo ipotesi. Perché il mantra è lo stesso da diversi giorni: prima le uscite, poi – eventualmente – le entrate. Quindi, al momento, il ds Tare è al lavoro per piazzare gli esuberi. Tra i tanti fuori rosa c'è da considerare Tounkara, per il quale oggi si è registrata una trattativa ben avviata con la Viterbese. Poi il solito ritornello che prevede l'addio a Wallace e Durmisi, messi ormai alla porta. Il brasiliano ha dovuto abbandonare l'idea di giocare in Premier League (è saltato il suo trasferimento al Wolverhampton) e potrebbe scegliere – sotto invito di Jorge Mendes – di fare un salto indietro e tornare al Monaco. Altrimenti, esiste anche l'ipotesi Benfica. Tante, invece, le pretendenti per Riza Durmisi. La Lazio chiede 5 milioni, una cifra che ha fatto battere in ritirata il Besiktas ma non il Fenerbahce, da considerare il club in pole per il danese. Da non sottovalutare anche Brondby, Marsiglia e Betis. Questione centrocampo. Si allontana sempre di più l'ipotesi di un nuovo innesto in linea mediana. Quest'oggi Berisha ha rilanciato la sua candidatura, vuole il riscatto e la Champions League con la maglia biancoceleste. Infine continuano ad aprirsi spiragli sulla permanenza di Milinkovic. Nonostante l'interesse – sogno – dell'Inter, le chance di vederlo ancora con la maglia della Lazio aumentano di giorno in giorno.

