Calciomercato Lazio, Durmisi resta in uscita: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sta cercando una sistemazione a Riza Durmisi. Il terzino danese, arrivato nella Capitale dodici mesi fa, non è riuscito a rendere al massimo con l'aquila sul petto. Il giocatore è scivolato indietro nelle gerarchie di Inzaghi e attualmente è la quarta scelta sull'out di sinistra dopo Lulic, Jony e Lukaku. Nonostante la voglia di rivalsa e di dimostrare il suo valore, il calciatore ha capito che troverebbe poco spazio all'ombra del Colosseo. Meglio partire, ma la destinazione è ancora da trovare. Il Besiktas, che sembrava in vantaggio fino a qualche giorno fa, si è tirato indietro davanti ai cinque milioni chiesti dalla Lazio. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il Fenerbahce è attualmente in pole per il giocatore. Sullo sfondo restano Bronby e Marsiglia, ma attenzione anche al Betis che potrebbe riaccogliere il numero 14 un anno dopo la cessione. C'è tempo fino al 2 settembre per trovare una soluzione e accontentare tutte le parti.

CALCIOMERCATO LAZIO, WALLACE TRA BENFICA E MONACO

CALCIOMERCATO LAZIO, L'INTER SOGNA MILINKOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE