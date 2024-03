Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Ritorno di fiamma per Bourigeaud"

Ha ricominciato a circolare in Italia il nome di Benjamin Bourigeaud. E non solo per la doppia sfida (persa) contro il Milan in Europa League, ma anche e soprattutto per quanto riguarda calciomercato. Dopo ben sette stagioni con il Rennes, il centrocampista francese in estate potrebbe decidere di lasciare il club, almeno secondo quanto riportato da National Football e FootSur7.

Diverse squadre di Serie A avrebbero messo gli occhi su di lui: in vantaggio ci sono Napoli, Roma e Lazio. Già in passato il calciatore era stato accostato ai biancocelesti come possibile nuovo innesto a centrocampo. Poi alla fine, con le permanenze iniziali di Luis Alberto e Milinkovic-Savic, non se n'è fatto più nulla. Bourigeaud comunque ha il contratto in scadenza nel 2026 e tanta concorrenza nel suo ruolo: presto si saprà di più sul suo futuro, e chissà che non possa essere proprio nella Capitale.