Calciomercato Lazio, dalla Francia spunta un nuovo profilo per il centrocampo: l'indiscrezione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il campionato si è fermato per lasciar spazio alle nazionali, il calciomercato continua ad essere l'indiscusso protagonista di questi giorni di pausa. A maggior ragione in casa Lazio dove tutto lascia pensare a qualche movimento in più, sia in entrata che in uscita, nella prossima sessione, quella estiva. L'ultimo nome, che si aggiunge alla lista di tutti i profili che negli ultimi giorni sono stati accostati ai biancocelesti, è quello di Benjamin Bourigeaud. Classe '94, centrocampista centrale, è legato al Rennes da un contratto che scadrà nel 2023. L'indiscrezione è stata riportata da MSV Foot: "La Lazio è interessata a Bourigeaud dello Stade Rennais. Il club italiano apprezza molto il profilo dell'ex Lens". Il calciatore non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con la squadra francese: su di lui ci sarebbe anche il Nizza.

TORNA ALLA HOMEPAGE