Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Anche la Lazio su Riqui Puig"

Tanti nomi, tanti giovani ma con esperienza: la Lazio vuole dare a Sarri profili di qualità ma che abbassino anche l'età media e chissà se Riqui Puig...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio per questa sessione di mercato sta guardando profili giovani ma pronti, basti osservare i nomi di Marcos Antonio, Cancellieri, Ilic e Casale. A questi appena citati se ne potrebbe aggiungere, però, un altro. In queste ore, dalla Spagna, ES Sport ha lanciato la suggestione Riqui Puig, centrocampista classe 1999 del Barcellona che non rientrerebbe nei piani di Xavi. Il giovane canterano, seguito anche dal Valencia, in questa stagione è sceso in campo solo 18 volte per un totale di 545' circa e il suo contratto è in scadenza nel 2023. Potrebbe rappresentare per la Lazio e le concorrenti un'occasione di mercato, una possibilità per rinforzare il centrocampo con un nome giovane ma di livello. Per il momento si tratta solo di una voce in attesa di conferme, ma chissà se nei prossimi giorni non possa nascere qualcosa.