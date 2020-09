Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Biancocelesti forti sul gioiellino Carbonell"

La Lazio piomba su Luis Carbonell, attaccante classe 2003 del Saragozza, che interessa anche a Barcellona e Roma. Considerato uno dei giovani più interessanti del calcio iberico, Carbonell è punta mobile, rapida, dotata di grande tecnica e fiuto del gol. Secondo quanto riportato da “ElPeriodicodeAragon”, portale vicino alle vicende del Real Saragozza, la Lazio ha offerto un prestito oneroso (100 mila euro) con diritto di riscatto fissato a un milione di euro per accaparrarsi l’attaccante. Offerta rifiutata dal club proprietario del cartellino. La Lazio, però, non demorde e a breve dovrebbe far arrivare una nuova proposta sul tavolo del Saragozza per convincere i dirigenti aragonesi a lasciar partire il giocatore. Carbonell, tre gol nell’ultima edizione della Youth League, piace a diversi club, tra cui anche il Barcellona e la Roma, ma in questo momento la Lazio sarebbe quella più vicina a piazzare il colpo.

