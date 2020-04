Calciomercato Lazio, dalla Spagna controcorrente: Nacho resta al Real

Poco visto da Zidane, utilizzato col contagocce e con il contratto in scadenza nel 2021. Il difensore del Real Madrid Nacho è uno dei nomi accostati alla Lazio per rafforzare il reparto arretrato. Dalla Spagna però arriva una voce in controtendenza. Stando a quanto riporta il portale spagnolo Defensa Central, Nacho potrebbe alla fine restare al Real Madrid. Il "no" a Lotito della dirigenza sarebbe stato secco, senza margini di trattativa. A bloccare tutto proprio il tecnico Zidane, che lo considererebbe la prima alternativa ai difensori titolari.