Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "David Silva ha ricevuto tante offerte, ma ha scelto..."

Silva sì, Silva no. La Lazio attende la risposta dello spagnolo, la sensazioni sono ondivaghe, si aspetta un segnale dal suo entourage. Nel frattempo si registrano voci, rumors, come quello proveniente dalla Spagna. In un aggiornamento delle 18, il sito del quotidiano Marca, evidenzia come il giocatore avrebbe deciso di scegliere la Lazio: “Secondo quanto riferito da Carrusel Deportivo, Pedrito è a Roma per chiudere l'accordo con il suo nuovo club. Se la firma fosse confermata, diventerebbe il primo canario a giocare nei tre maggiori campionati europei. Lo spagnolo, in Italia, potrebbe incontrare un suo connazionale e cioè David Silva, se verrà confermata la sua firma con la Lazio. Il giocatore stava valutando le offerte di vari club, ma sembra aver preso una decisione”.