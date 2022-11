Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Escalante vuole tornare in Liga e c'è già un club..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non sta andando come previsto l'avventura di Gonzalo Escalante a Cremona. Il centrocampista argentino è diventato una riserva e sta faticando a mettersi in mostra. Le difficoltà dell'ex Eibar nel calcio italiano sono evidenti, al contrario di quanto mostrato in Liga, soprattutto nella stagione passata in prestito all'Alaves. Ecco perché, secondo quanto riporta El Gol Digital, Escalante avrebbe chiesto al suo agente di tornare nel campionato spagnolo. Il suo obiettivo è quello di rilanciare una carriera che, dal suo approdo alla Lazio, ha vissuto di troppi alti e bassi e in Spagna è sicuro di trovare quello che cerca. Pronto a dargli una mano c'è il Cadice, squadra che lo ha sempre seguito e che a gennaio vorrebbe fare un tentativo, su richiesta del suo allenatore Sergio Gonzalez. L'ostacolo più grande questa volta, però, non sarà convincere il giocatore, che nel club potrebbe trovare i giusti presupporti per il rilancio, ma la Cremonese. Seppur non sia un titolare fisso, per Alvini Escalante rappresenta una riserva di livello, a cui sarebbe molto complicato rinunciare, soprattutto in assenza di sostituti. E' in questo scenario che potrebbe inserirsi la Lazio per spostare l'ago della bilancia, dal lato in cui è a lei più comodo.