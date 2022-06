Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il Cadice vuole Escalante in prestito"

In prestito all'Alaves il centrocampista Gonzalo Escalante è tornato a mettersi in mostra ed ha attirato l'interesse di un altro club spagnolo...

Dopo una prima metà di stagione complicata, nel corso della sessione invernale di calciomercato Gonzalo Escalante ha salutato Roma per trasferirsi in prestito all'Alaves. Il centrocampista argentino si è reso protagonista fin da subito e, nonostante non sia riuscito a centrare l'obiettivo salvezza, le sue prestazioni non sono passate inosservate. In 17 partite Escalante è riuscito a mettere a segno ben 5 gol e 1 assist, attirando le attenzioni di un altro club spagnolo. Secondo quanto riporta Grada3, il Cadice avrebbe chiesto alla Lazio il centrocampista classe 1993 in prestito per la prossima stagione. La volontà della società biancoceleste, però, sembrerebbe quella di voler cedere Escalante a titolo definitvo e di incassare una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro, piazzando anche un plusvalenza a bilancio (Escalante è arrivato nel 2020 a parametro 0, ndr). I biancocelesti, infatti, hanno bisogno di fare cassa anche per risolvere il problema relativo all'indice di liquidità e, oltre alle possibili partenze di Vedat Muriqi e Denis Vavro, anche Gonzalo Escalante rappresenta un'occasione.