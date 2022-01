Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Jony-Sporting Gijon, ora ci siamo"

Jony allo Sporting Gijon, ci siamo quasi. Anzi, siamo al traguardo. Secondo quanto riferisce Partidazocope, nota trasmissione radiofonica sportiva spagnola, il trasferimento dell'esterno offensivo è ormai cosa fatta e verrà annunciato nelle prossime ore. Si dovrebbe trattare di un prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in caso di promozione del club asturiano in Liga. Lo Sporting Gijon è attualmente terzo in Segunda Division, a soli tre punti dalla capolista Eibar. Per Jony, dovesse concretizzarsi il trasferimento, sarebbe un ritorno in una società con cui ha collezionato 108 presenze e segnato 21 gol.

Pubblicato il 30/01 alle 1.30