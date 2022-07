Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Luis Alberto - Siviglia si fa, ma prima..."

Il club andaluso sta trattando la cessione del francese Koundé. Una volta incassati circa 60 milioni andrà all'assalto del Mago e di Marcao...

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Siviglia non molla Luis Alberto. Il club spagnolo ha messo il 10 della Lazio in cima alla lista dei desideri per la linea mediana. Nei giorni scorsi sono arrivate le prime proposte con 15 milioni (bonus compresi) e 13 milioni più il cartellino di Oliver Torres (attualmente valutato tra gli 8 e i 10 milioni). La società biancoceleste preferirebbe solo cash per chiudere gli obiettivi messi in stand by, Ilic in primis, e considerando anche la percentuale da dare al Liverpool ( 30% dell'incasso totale). In Spagna, però, sono certi che il Siviglia presto accelererà per riportare il Mago a casa. Come sottolinea As, il club andaluso sta trattando la cessione del difensore Koundé. Per il francese si parte da 60 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono sia Chelsea che Barcellona. Il Siviglia non ha intenzione di accettare contropartite e vorrebbe reinvestire il denaro incassato. I prescelti sarebbero proprio Luis Alberto e Marcao, difensore del Galatasaray valutato circa dieci milioni di euro. Altri soldi che si aggiungeranno ai circa 33 incassati dalla cessione di Diego Carlos all'Aston Villa e i 3 ricevuti dal Psv per il ritorno in Olanda di Luuk de Jong. Non è finita qui perché As dedica interamente anche un altro articolo a Luis Alberto dal titolo che non ha bisogno di traduzione "loco por volver". In cui si sottolinei i numeri importanti del 30enne con la maglia della Lazio e lo stato della trattativa che potrebbe accelerare da un momento all'altro.

